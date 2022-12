Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser sono stati ospiti di Sophie Codegoni a Casa Chi.

I futuri sposi hanno commentato i flirt dell’ex di Belen, Antonino Spinalbese. “Lui ha detto che non vuole fidanzarsi con nessuna. L’amore della sua vita è la figlia, e non si vuole perdere in altre storie”, spiega Cecilia. “Il 10 a Belen? Beh, è stato molto obiettivo, direi. Belen è un 10, anche un 15. Questo non vuol dire essere innamorati. Poi era la più bella del mondo, e ha ragione, ha risposto bene. Diciamo che le Rodriguez lasciano sempre un segno indelebile”.

Poi il commento di Moser: “Ho sentito, però, che ha anche detto che sotto le coperte è più difficile tirarsi indietro. Mi è sembrare di aver capito questo, o sbaglio? Al buon Antonino gli auguro il meglio. Devo dire che si sta dando molto da fare, siamo alla terza simil storia, penso che sia quasi un record per il GF Vip”.

Cecilia e Ignazio al veleno su Luca Onestini

Cecilia e Ignazio hanno poi ipotizzato che Spinalbese possa avere una storia fuori dalla Casa con Ginevra Lamborghini. In seguito hanno letteralmente demolito Luca Onestini: “Penso che lui sia un grandissimo stratega. Lo sa fare bene – dice la showgirl argentina -. Però è molto difficile entrare in un personaggio e portarlo avanti, invece lui ci riesce, quindi chapeau. Devo dire che gli è andata sempre bene, è arrivato in finale”.

Dello stesso avviso anche Moser: “Lui ormai è un professionista dei reality, quindi è palesa che ogni volta che vi partecipa sistema un po’ quello che ha sbagliato la volta prima. Secondo me questa volta punta tutto sulla coppia, ha visto che funziona”.