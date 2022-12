Mediaset: tornano Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5.

Si attende il ritorno in tv di Ciao Darwin, la trasmissione cult di Mediaset condotta da Paolo Bonolis, e in molti si chiedono se Luca Laurenti sarà presente anche nella nuova edizione del programma.

Ciao Darwin torna in tv a marzo 2023

Ciao Darwin tornerà in tv a marzo 2023, con al timone sempre il mattatore romano Paolo Bonolis. Al suo fianco, ancora una volta, dovrebbe esserci Luca Laurenti, che sembra essere stato confermato. Per gli autori sarebbe stato molto difficile rimpiazzare la storica spalla di Bonolis.

Per quanto riguarda le principali novità del programma, in questa edizione dovrebbero riguardare la formula dei giochi, che sarà diversa dal passato. Così come la “prova coraggio”, che ha sempre incollato milioni di telespettatori al piccolo schermo. Quest’ultima non dovrebbe più coinvolgere animali “esotici”.

Da quando è nata, la popolare trasmissione ha da subito scatenato emozioni senza filtri, e Paolo Bonolis è un maestro nel risaltare i lati caratteristici dei concorrenti. Il mattatore della tv è capace con la sua favella di tenere banco per una intera serata. Ma è anche abile nel comunicare emozioni che mettono a nudo tutti i limiti dei suoi interlocutori, facendo di questa caratteristica il tratto tipico dell’intero programma. Immancabili saranno i siparietti tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che hanno sempre avuto un certo effetto sul pubblico, sia con Ciao Darwin che con Avanti un altro.

Laurenti si è allontanato per un bel po’ dalla tv per problemi personali. Da diversi anni, infatti, lo storico partner di Bonolis soffre di depressione. Ma adesso è pronto a tornare nella nuova edizione di Ciao Darwin.