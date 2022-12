Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello Vip. Daniele Dal Moro ha accusato Charlie Gnocchi di parlare alle spalle degli altri vipponi. Le affermazioni dell’ex tronista di Uomini e Donne hanno mandato su tutte le furie lo speaker radiofonico, che ha reagito in maniera piuttosto forte nei confronti del coinquilino.

Lite furibonda tra Charlie e Daniele

“lo ho mai detto una parola cattiva su di te? Te lo chiedo, ho mai detto una parola su di te? Rispondi alla mia domanda. Te ne vai perché hai paura di avere conversazioni?”. Gnocchi ha poi strattonato Daniele per allontanarlo dal resto del gruppo. “Ehi! lo non sono un parac*lo. Sono tutti tuoi amici qua! Andiamo di là, andiamo a parlare. Non voglio che sentano li altri. Hai paura? Parlami in faccia!”.

Il confronto tra Daniele Dal Moro e Sarah Altobello

In seguito, Daniele Dal Moro ha avuto un confronto piuttosto acceso anche con Sarah Altobello, con l’ex tronista che le ha mosso la stessa accusa fatta a Charlie. “Ma parli di me! Tu hai parlato male di me e vuoi avere ragione, assurdo! Tu cosa fai? Sparli di me con Wilma. Ma come no? Sta di fatto che io di te non ho mai parlato male. Secondo te, io invece di arrabbiarmi devo dire ‘Grazie Sarah per avermi infamato con Wilma?’. Se tu vieni da me e mi dici: ‘Guarda Daniele, non parliamo, oppure mi stai antipatico’, ti posso anche dare ragione”.

Poi è arrivata la replica della Altobello: “Io stavo parlando con Wilma. Tu non mi hai permesso di parlare con te perché non ci siamo mai parlati! Mi è stata chiesta un’opinione da Wilma. Se io sono ad un tavolo in quel momento e mi viene chiesto, io sono parte integrante del gruppo e vedo. Hai quell’atteggiamento che contrasta la persona”.