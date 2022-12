Chiara Ferragni ha finalmente svelato il mistero del cerotto sul braccio. I suoi milioni di follower se lo chiedevano ormai da settimana, e dopo giorni di silenzio, l’influencer e imprenditrice digitale ha deciso di rispondere con un video pubblicato su TikTok, e condiviso anche su Instagram.

Chiara Ferragni svela il motivo del cerotto sul braccio

“Visto che ho il risultato ve ne posso parlare”, esordisce la moglie di Fedez. “Una volta all'anno, adesso una volta ogni sei mesi, faccio una visita completa dei nei perché ho familiarità con i tumori della pelle, come melanomi. Per questo motivo li controllo spesso”. Poi, Chiara, entra nel dettaglio: “Durante un recente controllo è risultato che un neo che avevo sul braccio era diverso e per questo i medici hanno deciso di rimuoverlo”. Ecco dunque svelato il motivo del cerotto sul braccio. Poi ha rassicurato i fan sul suo stato di salute: “Per fortuna è arrivato il risultato dell’esame istologico ed è tutto ok”.

Poco prima Chiara Ferragni aveva partecipato a una diretta Instagram del marito Fedez, in cui il rapper meneghino, fresco del nuovo singolo Crisi di stato, aveva annunciato di essere in partenza per Las Vegas per una “missione” di Muschio selvaggio, il programma che conduce al fianco dell’amico Luis Sal.