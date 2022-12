Dopo l’uscita di scena di Riccardo Fogli, squalificato a meno di 24 ore dall’ingresso nella Casa per aver pronunciato una bestemmia, il Grande Fratello Vip è pronto a regalare ai telespettatori altre importanti novità e colpi di scena. Altri volti nuovi, infatti, si uniranno al cast del reality show condotto da Alfonso Signorini.

GF Vip, pront tre nuovi ingressi

Come anticipato da Gabriele Parpiglia a Casa Pipol, sarebbero tre i vipponi pronti a fare il proprio ingresso nel bunker di Cinecittà. Tra questi Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, fresco di rottura con Chiara Rabbi, che aveva scelto proprio durante la sua avventura nel dating show condotto da Maria De Filippi. Insieme a lui dovrebbero entrare altri due nuovi concorrenti: Nicole Murgia e Andrea Maestrelli. Stando ai rumors, i due avrebbero avuto una liaison la scorsa estate, e adesso si ritroveranno nella Casa più spiata d’Italia.

Andrea è un calciatore, così come il fratello di Nicole, Alessandro. La Murgia è conosciuta per aver preso parte alla polemica tra il fratello e Vittoria Deganello. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è scagliata pubblicamente contro Alessandro per essere stata lasciata mentre era in attesa del loro primo figlio. Nicole, al contrario, ha difeso pubblicamente e in più di un’occasione il fratello.