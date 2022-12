C’è stato davvero un attacco da parte di Nina Zilli nei confronti di Elodie? Assolutamente no. Lei stessa ci tiene a fare questa precisazione, utilizzando il suo account ufficiale di Twitter. La cantautrice, in seguito ad un suo post è stata duramente attaccata dal web.

“Rule n.1. Consiglio a chi volesse mai intraprendere la carriera da cantante e/o cantautrice: esci le canzoni belle non la f*ca”, queste le parole di Nina Zilli, che per molti rappresentavano un chiaro attacco nei confronti di Elodie, la quale pubblica continuamente scatti hot.

Nina Zilli, attacco a Elodie. La cantautrice fa chiarezza

Tutto questo polverone mediatico sta facendo parecchio infuriare la cantautrice piacentina, che sul social network si lascia andare a qualche sfogo. “Scusate leggo ora che ‘avrei attaccato Elodie’? Ma siete pazzi? Sotto il primo tweet ho anche precisato ‘noto una tendenza mondiale che purtroppo produce musica orrenda e l’immagine prevale su tutto, mancando nel contenuto’. Complimenti alle testate che hanno inventato! Bravi”.

In effetti, come si può notare sul suo profilo social, Nina Zilli ha subito fatto delle precisazioni al riguardo. “È un consiglio. Spostare il piano da una riflessione personale, da cantautrice che mondialmente vede questa tristezza, ad una polemica, lo trovo scorretto, poco edificante e fuori tema. Non ce l’ho con nessuno, non polemizzo. Mi auguro che le nuove generazioni facciano meglio”. E ancora la cantautrice: “La musica è pur sempre un’arte, che ci è stata vietata fino all’inizio del ‘900. Le donne possono esprimersi con la musica, bisogna farlo come si deve, non uniformiamoci al mondo maschilista, dimostrandoci le più maschiliste di tutte”. Infine, ha consigliato: “Facciamoci valere per quel che produciamo artisticamente. Questo è”.

Dunque, Nina Zilli ha spiegato che si trattava esclusivamente di un consiglio, e non era di certo un attacco a Elodie.