Il legame tra Can Yaman e l’Italia è indissolubile. L’attore turco ha vissuto nel nostro Paese per circa un anno, durante il quale ha imparato ad amarlo. Un amore ricambiato da una lunghissima schiera di fan adoranti, che seguono le vicende del divo turco con passione e trasporto anche lontano dal set.

Dopo l’avventura sul set di Viola come il mare, e gli spot per la Pasta De Cecco dove è protagonista insieme a Claudia Gerini, Can torna ad essere nuovamente il volto Mercedes-Benz Italia. Il nuovo spot condiviso sui canali social della casa automobilistica e dello stesso divo turco, ha fatto letteralmente impazzire i follower, raggiungendo migliaia di visualizzazioni in pochissimi minuti.

“Sai immaginare il futuro?”, esordisce Can nello spot. “Un futuro sensazionale, elettrico e rivoluzionario. Una visione così chiara del futuro da poterla quasi toccare. Ora immagina di dare forma a quella visione con una macchina. E se la tua visione fosse proprio l’auto del futuro? Se sai immaginarlo, il futuro è già qui. Scoprilo con i tuoi occhi”.