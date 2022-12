Si sente spesso ripetere “La bellezza è soggettiva”. Eppure esistono dei valori oggettivi che possono aiutare a capire, nello specifico, quale siano gli uomini più belli. Grazie a ricerche scientifiche sempre più dettagliate e minuziose in grado di comparare migliaia di persone e misurare i canoni di bellezza (come ad esempio le giuste proporzioni del viso), il magazine Wonder Channel ha stilato una classifica degli uomini più belli del 2022-

Al primo posto, proclamato “Sexiest man alive” (Uomo più sexy) secondo la rivista People, c’è Chris Evans, Capitan America. Al secondo posto, invece, troviamo Kim Taehyung, cantante e membro della band asiatica BTS. Attualmente il gruppo ha detto di trovarsi in un periodo di pausa in quanto ciascun membro, come da tradizione sud-coreana, dovrà partire per il servizio militare. In terza posizione troviamo Harry Styles, ex componente dei One Direction, che quest’anno ha riscosso un enorme successo anche in campo cinematografico con i film Don’t worry darling e My Policeman. In quarta posizione c’è Michael B. Jordan, che il prossimo anno esordirà come regista nel terzo capitolo di Creed. Quinta posizione occupata da Timothée Chalamet, accolto trionfalmente alla Mostra del Cinema di Venezia dove ha presentato Bones and All, il suo ultimo lavoro da co-protagonista. Al sesto posto c’è Chris Hemsworth, recentemente visto in Thor: Love and Thunder al fianco di Natalie Portman. Settima piazza per il rapper Jackson Wang, originario di Hong Kong. Fa parte della band sud-coreana GOT7.

Uomini più belli del 2022: Can Yaman in ottava posizione

In ottava posizione un personaggio amatissimo dal pubblico italiano. Si tratta di Can Yaman, protagonista dell’autunno televisivo del Belpaese con la fiction Viola come il mare, nella quale ha recitato al fianco di Francesca Chillemi.

Al nono posto si posiziona Henry Cavill, protagonista della serie tv The Witcher. Decimo, invece, l’attore Jared Leto, protagonista del film Morbius, in cui ha interpretato una sorta di supereroe vampiro al fianco di Matt Smith.