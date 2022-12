Antonella Fiordelisi è diventata ingestibile. Non lo diciamo noi, ci mancherebbe, ma i suoi stessi compagni di avventura nella Casa del Grande Fratello Vip.

L’influencer campana litiga con chiunque incroci il suo sguardo: le due ultime discussioni in ordine di tempo si sono avute con Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, e Oriana Marzoli, con la quale si è sfiorata una vera e propria rissa.

Giaele De Donà ritiene che quella che la fidanzata di Edoardo Donnamaria sta mettendo in essere è una strategia per raggiungere i sui scopi. Lo scontro tra Antonella e Micol (l’ennesimo, aggiungiamo) è stato particolarmente acceso, ed è proseguito anche la giornata successiva, dove le due vippone hanno alzato ulteriormente i toni. Al termine della litigata, la sorella di Clizia si è fermata con Giaele De Donà per commentare l’accaduto. La moglie di Bradford Beck ritiene che la Fiordelisi abbia un piano che ha come obiettivo quello di mettere in crisi i cosiddetti Incorvassi, in quanto ritiene che possa essere un ostacolo al suo percorso.

Giaele De Donà svela il piano di Antonella Fiordelisi

“Adesso vi dico una cosa che io ho capito meglio oggi pomeriggio. Lei che comunque è molto brava in questo gioco, si è accorta che voi due siete una coppia, che siete amati e ricevete aerei. Questa cose le dà fastidio e non poco ragazzi. Lei sapendo che le coppie funzionano e piacciono, ha visto come sono forti i Donnalisi e si è detta ‘adesso arrivano questi e c’è la concorrenza’. Non avete fatto caso che vi attacca sempre su questa cosa della vostra coppia? Ogni volta cerca di separarvi. Ti dice che lei vuole altri. E ti vuole far arrabbiare. E vorrei ricordarti che una volta ti ha pure fatto litigare con Micol. Ce l’ha fatta era quello il suo intento. Cerca di essere più intelligente e non cascarci più. Credimi che è questo il suo piano e quello che vuole”.

Giaele, poi, fa i complimenti a Micol per come sta gestendo Antonella: “Ti giuro sei stata bravissima, io devo inchinarmi a te, non so come hai fatto, io ero lì che pensavo non ce la faccio più, e tu invece con quelle frasi, lei era lì non sapeva più che dire”.