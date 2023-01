Il 2023 non è iniziato benissimo per due vipponi della Casa del Grande Fratello Vip. Poco dopo la mezzanotte, infatti, Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi hanno avuto un accesissimo confronto, durante il quale sono arrivati persino a mettere in discussione il loro rapporto.

Edoardo, deluso dal comportamento di Micol, sembra deciso a chiudere definitivamente la ship con la sorella di Clizia. Alcuni dei coinquilini lo hanno raggiungo nel van per provare a farlo ragionare e riportare il sereno tra i due.

Tavassi su Micol: "Una che fa così non ci tiene"

“Una che fa così non ci tiene”, dice Tavassi, che si confida con Giaele De Donà prima di essere raggiunto anche da Edoardo Donnamaria, Oriana Marzoli e Nicole Murgia. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi è convinto che Micol, la quale si è offesa per una battuta di poco conto, si stia comportando così senza preoccuparsi di metterlo in cattiva luce e farlo passare per una persona che non è.

I vipponi provano a far ragionare Tavassi

“Lei si è arrabbiata perché l’hai fatta sentire insicura”, spiega Oriana, che prima di raggiungere Tavassi nel van aveva parlato proprio con la Incorvaia. Ma Edoardo non sembra assolutamente disposto a tornare sui suoi passi e a chiarire con lei: “Io non torno indietro”.

“Perché chiudere un rapporto così bello per questa cosa?”, chiede Giaele De Donà, la quale sostiene che la discussione sia nata per motivi futili. “Non me ne frega niente di rovinare il rapporto con una persona così”, replica Tavassi, che non è disposto a stare con una persona poco ironica e che non apprezza le sue battute. “Non rovinare il miglior rapporto che c’è nella Casa”, dice la Marzoli, convinta che i sentimenti che leghino i due vipponi siano puri e sinceri. “Voi due siete perfetti, io vi invidio”, conclude la modella venezuelana.

L’unica che sembra comprendere le ragioni di Edoardo Tavassi è Nicole Murgia, ma nonostante ciò anche lei gli consiglia di dare il giusto peso alle cose, e a non prendere delle decisioni di cui potrebbe pentirsi.

La ship tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia è davvero giunta al capolinea, o il fratello di Guendalina seguirà i suggerimenti dei suoi coinquilini e proverà a chiarire con Micol?