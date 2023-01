Ludovica Pagani esce definitivamente allo scoperto con la sua nuova fiamma. L’influencer bergamasca, che su Instagram conta poco più di tre milioni di follower, ha pubblicato una story nella quale ha condiviso uno scatto in compagnia del suo fidanzato.

I due hanno festeggiato insieme la Vigilia di Capodanno in compagnia di alcuni amici. Ma chi è il nuovo amore di Ludovica Pagani? Si tratta di Stephan El Shaarawy, calciatore italo-egiziano che gioca nella Roma.

In realtà la ship non rappresenta una novità assoluta. Infatti, secondo alcune indiscrezioni, diversi mesi, si diceva che tra l’influencer e il giocatore ci fosse una relazione, la quale, però, si era interrotta bruscamente, nonostante i due diretti interessati non avessero né confermato né smentito di avere una storia d’amore. Poi, lo scorso marzo, i due approfittarono della sosta del campionato di Serie A, per concedersi una romantica vacanza in una delle mete preferite da calciatori e personaggio del mondo dello spettacolo, ovvero Dubai.

Ludovica Pagani esce allo scoperto

Ma, almeno fino alla serata di ieri, i due non erano praticamente mai apparsi insieme sui social, preferendo mantenere un profilo basso con l’obiettivo di non alimentare il gossip. Ma adesso, con la Ig story condivisa da Ludovica Pagani, i due sono usciti definitivamente allo scoperto.

Ludovica è stata fidanzata diversi anni con l’imprenditore Steven Basalari, direttore artistico di alcuni locali notturni. Rumors parlavano anche di un possibile flirt con Simone Baldasseroni, in arte Biondo, rapper ed ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Tuttavia il flirt non fu mai confermato.

Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy, dopo mesi di conferme e smentite, hanno dunque ufficializzato la loro relazione, e sono pronti a vivere la loro storia d’amore alla luce del sole.