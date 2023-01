Alessio Corvino è stato avvistato in compagnia di una bionda misteriosa, poco prima della scelta finale di Lavinia Mauro a Uomini e Donne.

Il portale MondoTv24 ha pubblicato gli scatti che ritraevano il corteggiatore in compagnia di una ragazza, precisando, al contempo, che ciò non significava che i due stessero insieme.

Alessio Corvino in compagnia di una ragazza: il corteggiatore rompe il silenzio

Alessio Corvino ha deciso di uscire allo scoperto, raccontando la sua versione dei fatti in alcune Instagram stories: “Avrei preferito parlarne all’interno della trasmissione per rispetto del programma, ma ci tengo a scrivere un paio di cose per evitare che il silenzio alimenti teorie complottiste o futili commenti che riguardano la mia persona”, esordisce il corteggiatore di Lavinia Mauro. “La ragazza della foto, anzi degli screenshot fatti ad un video per rendere la notizia più ‘verosimile’, è una mia cara amica. Abbiamo trascorso la serata post cenone insieme con altri amici, e la giornata del 1° altrettanto, in un ristorante a Nerano. Chi mi segue sui social già lo sa, perché non ho mai nascosto nulla al riguardo, essendo una persona pulita, limpida e trasparente in tutto”.

Poi prosegue: “Capisco la vostra voglia di fare gossip/clickbait su un bacio di auguri dato su una tempia la notte di Capodanno, o di lasciare libero spazio all’interpretazione dei lettori scrivendo ‘Ci teniamo a precisare che tra Corvino e la misteriosa dama ci sia un rapporto sentimentale, potrebbe trattarsi di un’amica se non addirittura di una parente…’. Avrei preferito risolvervi questo dubbio senza alzare un polverone alquanto sterile”.

Alessio Corvino ha poi concluso: “Ci tengo a far sapere a chi mi ha scritto in privato per chiedermi come sto, che sono super sereno. Ho la coscienza più che pulita non solo per la segnalazione, ma per la sincerità con cui ho affrontato questo percorso dal primo giorno. Credo che se si ha a disposizione un video, e si decide di pubblicare solo gli screen, è per far pensare una cosa completamente diversa e distorcere la realtà dei fatti. Vi auguro di crescere umanamente in questo 2023. Buon anno a tutti”.