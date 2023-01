Alex Belli e Delia Duran sono stati due dei protagonisti indiscussi della passata edizione del Grande Fratello Vip. Proprio nel loft di Cinecittà, l’ex volto di Centovetrine ha rivelato di avere una relazione aperta con la moglie. Tuttavia, nonostante il triangolo amoroso con Soleil Sorge e la storia dell’amore libero, Alex è tornato tra le braccia della sua amata Delia.

La coppia sta cercando di avere figli, e purtroppo, almeno fino ad ora, senza riuscirci. Delia Duran ha parlato della questione in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo: “Ci stiamo provando da un anno. Non è facile perché abbiamo qualche difficoltà, ma per ora vorremmo che il lieto evento arrivasse in modo naturale. Il desiderio di diventare mamma per me è sempre stato fortissimo”.

Diversi mesi fa, Delia aveva raccontato che il ginecologo aveva costretto lei e Alex a non avere rapporti sessuali tutti i giorni, per favorire il concepimento. La Duran aveva anche iniziato una cura a base di integratori e vitamine, che però, almeno fino ad ora, non ha dato gli esiti sperati. L’intenzione di Alex Belli e Delia Duran è quella di provare ad avere un figlio in maniera naturale, ma non escludono la possibilità, in futuro, di ricorrere alla fecondazione assistita.

Nel frattempo, si fanno sempre più insistenti le voci circa una possibile partecipazione della coppia alla nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Il celebrity survivor condotto da Ilaty Blasi andrà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo aprile, al termine del Grande Fratello Vip. E tra i papabili naufraghi pronti ad approdare in Honduras ci sono proprio Alex Belli e Delia Duran.