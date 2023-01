“Donnalisi, Incorvassi, attenti alla Murgia!”. Queste le parole urlate con tanto di megafono da una telespettatrice che si è piazzata all’esterno della Casa del Grande Fratello Vip. Un messaggio che mette in guardia Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi da Nicole Murgia.

Immediata la reazione dell’influencer campana: “L’ho sempre pensato”, dice riferendosi all’attrice. In seguito, la stessa Fiordelisi ha parlato con la Murgia esprimendo il suo parere: “Sono stata carina e socievole con te, poi ho visto una clip in cui parli male di me. Tu a me non ti sei mai avvicinata. A me non mi freghi”.

Anche Daniele Dal Moro, nei confronti del quale Nicole sembra nutrire un certo interesse, ha mostrato alcune perplessità in merito ad alcuni atteggiamenti della Murgia. “A me diceva delle cose, mi parlava di Oriana e poi riferiva a lei”, ha detto l’ex tronista di Uominin e Donne. “Mai fidarsi della Murgia. Così, a istinto. Non c’entra nulla con quello che hanno urlato, questo è profumo di diffidenza”.