Questa sera torna in prima serata su Canale 5 il Grande Fratello Vip. La ventisettesima puntata del reality show condotto da Alfonso Singorini segnerà il ritorno in studio di Sonia Bruganelli, assente negli ultimi due appuntamenti perché in vacanza a New York. Sostituita da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, la moglie di Paolo Bonolis si riaccomoderà sulla poltrona di opinionista, pronta a lanciare le consuete frecciatine ai concorrenti

Non ci sarà nessuna eliminazione, ma verrà decretato il preferito del pubblico. Al televoto ci sono Oriana Marzoli, Davide Donadei e Dana Saber, con la modella venezuelana che con ogni probabilità stravincerà la sfida con i due coinquilini.

Nicole Murgia rischia grosso

A rischiare grosso questa sera è Nicole Murgia. Non si escludono, infatti, provvedimenti nei confronti dell’attrice, che lo scorso 5 gennaio si è resa protagonista di un gesto di pessimo gusto. Mentre era in cucina con Luca Onestini, alle sue spalle è transitata Nikita Pelizon, e la Murgia ha pensato bene di gettarsi del sale dietro le spalle. Un’azione certamente volontaria e notoriamente scaramantica, nonché discriminatoria, che ha riacceso le polemiche sugli atteggiamenti tenuti da alcuni vipponi nei confronti dell’influencer triestina, “accusata” di avere il malocchio e portare iella.

Nel corso di questa edizione del Grande Fratello Vip, per un gesto simile, è già stata squalificata Elenoire Ferruzzi. E’ dunque ipotizzabile che Alfonso Signorini, oltre a condannare il gesto, possa prendere seri provvedimenti nei confronti di Nicole Murgia, fino all’estromissione dal reality show.