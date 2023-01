Prosegue il gelo tra Sarah Altobello e Attilio Romita nella Casa del Grande Fratello Vip. La vippona è una senza peli sulla lingua, e vedendo il giornalista truccato da Frankenstein per la foto a tema horror del calendario, non si lascia sfuggire l’occasione per lanciargli una frecciatina: “Tu non hai bisogno la maschera, perché la porti sempre”. Romita incassa e dice di non voler accettare provocazioni, ma la Atobello continua a punzecchiarlo.

Sarah Altobello punge Attilio Romita

La discussione nasce in cucina: Sarah sta lavando i piatti e Attilio le dà una mano asciugandoli. Micol Incorvaia arriva in cucina e scoppiando a ridere dice a Romita che l’immagine di lui truccato da Frankenstein non la dimenticherà facilmente. “Secondo me piaccio più così”, dice l’ex anchorman del Tg1, che poi aggiunge: “A Sarah piaccio più così”. “No no! Guarda tu amore non hai bisogno della maschera perché la porti già di natura la maschera”, dice la Altobello. “Non accetto provocazioni”, risponde serafico Attilio mentre continua a lavare le stoviglie. “Ma la provocazione è frutto del tuo successo Attilio - rincara Sarah -. Tu sei nato provocando”. E al secondo “non accetto provocazioni”, lei chiude “Credo che chi sarà ridere è padrone del mondo, tu non sai ridere”.

Questo è solo l’ennesimo capitolo di una lite scoppiata tra i due alcuni giorni fa. Tutto è partito dall’impressione avuta da Attilio sulla poca lealtà di Sarah. “Non bluffare con me. Io non so più chi sei. Ho paura ad avere a che fare con te”, ha esclamato il giornalista. La Altobello non l’ha presa affatto bene e nel corso di un confronto in camera ha detto: “Hai avuto un comportamento pietoso. Non ti voglio prendere in giro, a te ci ho sempre tenuto”.

Attilio ci è rimasto male anche per la scelta di Sarah di fargli avere il carbone al posto delle caramelle per la Befana. E a nulla è servita la difesa della Altobello, che sostiene di aver fatto quel gesto in maniera ironica.