Da due anni opinionista del Grande Fratello Vip, moglie del conduttore di Paolo Bonolis, produttrice di molti format televisivi, nonché imprenditrice. Sonia Bruganelli ha deciso di allontanarsi momentaneamente dal piccolo schermo per dedicarsi all’insegnamento. Infatti, è stata scelta come insegnante per master di alta formazione nell’ambito delle telecomunicazioni che partirà a febbraio 2023. Non tutti sanno che Sonia Bruganelli, lavora da tempo dietro le quinte della tv italiana. Proprio per tale ragione, è stata scelta come docente dell’Executive Program in Creatività e gestione dei format televisivi organizzato dall’Università Luiss e da TgCom.

Sonia Bruganelli ha iniziato la sua carriera come attrice di fotoromanzi, e nel frattempo, ha studiato laureandosi in Scienze della Comunicazione. Proprio alla laurea ha discusso una tesi sul Grande Fratello. Terminati gli studi ha iniziato a lavorare dietro le quinte di alcuni programmi televisivi, dove ha incontrato Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli diventa docente

Nel 2005, la Bruganelli ha avviato la SDL, un’azienda che si occupa di casting ma anche di contenuti web dei celebri programmi condotti da suo marito, come Ciao Darwin e Avanti un altro. Ora, però, si apre un altro capitolo nella vita della Bruganelli. L’Executive Programme in Creatività e Gestione dei Format Televisivi si basa sui contenuti dell’informazione e dell’intrattenimento. Il corso, si rivolge a producers, assistenti di studio e alla regia, autori, collaboratori ai testi, manager con competenze in ambito editoriale, giornalisti e operatori dell’informazione e produttori di contenuti. Le lezioni si terranno a Roma, presso la Luiss Business School. Il costo è di 5.900 euro, incluso il materiale didattico.

Ma niente paura. Sonia Bruganelli, almeno per il momento, non lascerà la sua poltrona di opinionista al Grande Fratello Vip.