E’ esploso la scorsa settimana il gossip su un possibile flirt tra Barbara D’Urso e Flavio Briatore. A confermare i rumors è stato Roberto Alessi, cu su Novella 2000 ha rivelato di essere molto vicino alla conduttrice di origini partenopee e all’imprenditore, nonché di aver sentito alcuni amici di entrambi.

“Mi dicono che Barbara D’Urso e Flavio Briatore si stanno frequentando, e non sono usciti a cena una sola volta. Diciamo che lui l’ha invitata, lei ha accettato l’invito e poi si sono rivisti. Si stanno conoscendo meglio, perché già si conoscevano”.

Roberto Alessi ha chiesto ad alcuni amici di Briatore se sia interessato alla D’Urso: “Certo, e non è difficile crederlo. Basta guardarla e sentirla parlare, ma diamo tempo al tempo”.

Come rivelato dal giornalista di Novella 2000, tutti fanno il tifo per la coppia: “Insieme sono perfetti, speriamo. Lei sarebbe la donna perfetta per lui: bella, di successo, con una sua strada professionale ben definita, di certo una donna che non si fa abbagliare da Flavio per quello che ha, semmai può essere interessata per quello che è”.