La relazione tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini assume con il passare del tempo connotazioni sempre più serie. A confermarlo è l’atteggiamento della stessa showgirl originaria di Soverato, da sempre restia a mettere in piazza la sua vita sentimentale, e che adesso invece mostra lei stessa sui social le foto con il suo nuovo fidanzato.

Elisabetta, dopo aver trascorso in Natale in Kenya in compagnia dell’ex marito e del figlio Nathan Falco, ha raggiunto Giulio negli Emirati Arabi, segno che la loro storia d’amore procede a gonfie vele. Durante la vacanza a Dubai, la Gregoraci ha postato sui social uno scatto in cui possibile intravedere un anello. Che sia giunto il momento di “ufficializzare” la storia d’amore?

Il retroscena sulla storia tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini

Nel frattempo, il settimanale Chi ha rivelato qualche dettaglio sul loro primo incontro. Retroscena, questo, diffuso dagli amici della coppia.

“C’è una curiosità che ci hanno raccontato gli amici della nuova coppia, che fa capire come il destino si svegli sempre un’ora prima di noi, a volte anni. Due anni fa, infatti, la Gregoraci e Fratini si erano già incontrati, per caso, su un treno. Lui l’aveva aiutata a scaricare le valigie ed era rimasto folgorato dalla sua bellezza. Aveva letto il nome sulla valigia, perché non l’aveva riconosciuta e, appena arrivato a casa, le aveva scritto una lettera nella posta privata di Instagram. Lei, quella lettera, non l’ha mai vista. Ha scoperto solo anni dopo, quando si sono rivisti, che lui era già innamorato di lei prima di conoscerla. E che, quando si sono finalmente parlati, non si sbagliava”.

Chi è Giulio Fratini, il nuovo amore di Elisabetta Gregoraci

Giulio Fratini, 30 anni, è considerato dalla rivista Forbes come uno dei giovani imprenditori italiani di maggior successo. Figlio di Sandro Fratini, ha ereditato in giovanissima età la ricca impresa di famiglia, l’azienda di abbigliamento Rifle fondata dal nonno. In molti lo ricorderanno anche per le sue relazioni con Raffaella Fico, ex di Mario Balotelli e del Grande Fratello (in entrambe le versioni) e Roberta Morise, professoressa de L’Eredità di Carlo Conti.

Giulio ha una passione smisurata per il lusso (del resto può assolutamente permetterselo) e in particolare per gli orologi. Secondo i beninformati, infatti, è uno dei principali collezionisti del mondo, e ne possiede oltre duemila pezzi tra Rolex, Richard Mille, Audemars Piguet, Patek Philippe e Vacheron Constantin, per un valore stimato complessivo di circa un miliardo di euro.