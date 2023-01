Sembra essere nata una nuova ship nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la notte di passione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, durante la quale sarebbe scattato anche un bacio, la modella venezuelana è uscita allo scoperto raccontando alcuni retroscena a Luca Onestini e Nicole Murgia.

La frase di Oriana Marzoli fa infuriare i telespettatori

Le rivelazioni fatte dalla Marzoli hanno fatto infuriare e non poco i cosiddetti Oriele, i fan della ship, i quali iniziano a nutrire più di un dubbio sulle reali intenzioni della vippona. Oriana, infatti, si è lasciata sfuggire alcune affermazioni ritenute piuttosto gravi dal pubblico. Parlando con Luca Onestini e Nicole Murgia, e vedendo quest’ultima particolarmente abbattuta dopo quanto successo nella puntata del 9 gennaio con Andrea Maestrelli, le ha dato un suggerimento: “Quando io sto male per Luca, scherzavo con qualcun altro”, ha confessato la venezuelana. “Preferisco farmi passare per quella che… piuttosto che per una che piange”.

La strategia di Oriana Marzoli

L’affermazione “Quando sto male per Luca” ha fatto infuriare i telespettatori. La frase, infatti, denoterebbe un “utilizzo” di Daniele Dal Moro come una sorta di “chiodo scaccia chiodo”. Il veneto è dunque la "riserva" di Luca Onestini? Beh, stando a quanto rivelato da Oriana in seguito alla notte trascorsa con lui sembrerebbe proprio di sì. “A parte che non ho dormito con Daniele, mi sono addormentata. Ma appena mi sono svegliata ho detto ‘ciao’. Ho capito che forse si poteva fraintendere…”. In realtà, ci sarebbe poco “da fraintendere”. Dai video che circolano sui social appare evidente che tra Oriana e Dal Moro sia successo qualcosa, quindi perché la venezuelana lo sta negando? E’ solo una scusa per giustificarsi con Luca Onestini, oppure Daniele è solo un fine per arrivare all’ex di Soleil Sorge?

Se i presupposti sono davvero questi è davvero difficile vedere un futuro tra la Marzoli e Dal Moro, anche perché quest’ultimo difficilmente si presterà alla strategia della venezuelana.