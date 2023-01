Pierpaolo Pretelli, conduttore del Gf Vip Party in coppia con Soleil Sorge, è stato ospite di Sophie Codegoni a Casa Chi.

Nel corso della chiacchierata con l’ex gieffina e Bonas di Avanti un altro, il compagno di Giulia Salemi ha risposto ad alcune domande sui vipponi della Casa del Grande Fratello Vip.

Pierpaolo Pretelli sulla ship tra Oriana e Daniele

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: “Daniele dal che voleva desistere, a parte questa simpatia verso Wilma non lo vedevo molto propenso verso Oriana. Anche perché sarebbe la seconda o terza scelta, ma sappiamo che al Gf le seconde e terze scelte sono le migliori! Comunque, a parte gli scherzi, Oriana è una a cui piace molto giocare e stuzzicare, e devo dire che Daniele ci è cascato in questo giochetto. A me sta molto simpatica. Non me l’aspettavo, perché anche dopo la puntata, Daniele parlava un po’ malino di Oriana, e invece poi vedi, quanto meno te lo aspetti, zac! Daniele lo amo quando si arrabbia, perché esce tutto il cuore veneto. Poi lui veneto, Onestini e Oriana che parlano in spagnolo, questo Gf è internazionale!”.

Antonella Fiordelisi: “Rischia di vincere? Ma che Gf stai guardando?! E una protagonista, per quanto possa piacere o non piacere. Uno o due blocchi se li porta sempre a casa. Quando non arrivano aerei o non arrivano blocchi lei non è alimentata, è come se andasse in riserva. Devo dire che il rapporto con Edoardo è cambiato molto. Si è girata un po’ la frittata. Prima lui era quello che rincorreva, ora pare che sia lei a rincorrete. Penso che Antonella sia proprio un personaggio tipico da reality. Quella che ti spezza un po’ il gioco, che ti crea la dinamica dal nulla perché lei parte a razzo con tutti. Lei è proprio un animale da reality”.

Nicole Murgia: “Penso sia la giusta competitor per Antonella. Il programma potrebbe tranquillamente andare avanti solo con la Murgia e la Fiordelisi. Se dovessero uscire tutti per qualsiasi motivo, loro porterebbero altri 4-5 mesi di dinamiche e blocchi all’interno del programma. Si ammazzerebbero!”.

Pretelli stronca Luca Onestini

Luca Onestini: “Onestini rimpiangerà molto Soleil nelle prossime puntate. Sonia la vedo molto agguerrita contro di lui. Devo dire che è un grande giocatore, un grande stratega. A me personalmente non sta particolarmente simpatico, non penso che lui sia totalmente vero con i suoi approcci con le ragazze. Basta vedere quello che ha fatto con Nikita, il profumiere e poi l’ha respinta. Con Oriana gioca e scherza. Ci sta prendendo per i fondelli”.

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: “Secondo me Tavassi di indole è un giocherellone in amicizia, ma anche in amore. Penso sia un eterno Peter Pan che mostra l’amore in questo modo. Credo sia anche una sua arma di seduzione quella di far ridere Micol. Lei si è invaghita anche per questo motivo, non penso solo per la bellezza di Tavassi. Sono sulla stessa lunghezza d’onda, anche se non si sono dichiarati in maniera aperta. Si sono dati un limone Daniele e Oriana, loro ancora un bel limone non se lo sono dati”.