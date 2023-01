La ship tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro nella Casa del Grande Fratello Vip continua a far discutere. Alcuni giorni fa, l’ex tronista di Uomini e Donne aveva perso le staffe con la modella venezuelana per via del comportamento di quest’ultima. Sembrava, poi, che i due si fossero riavvicinati, tanto da lasciarsi andare a baci appassionati e abbracci sotto le coperte. Daniele, ha però chiarito di non provare nulla per Oriana, che è scoppiata in lacrime.

Daniele e Oriana rinchiusi nell'armadio

I due vipponi sono stati protagonisti di una scena che non si vedeva dai tempi di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, quando i due ex concorrenti del Gf Vip si chiusero nell’armadio. Questa volta è toccato a Daniele e Oriana. La Marzoli avrebbe portato il coinquilino nell’armadio, per poi chiudere le ante e nascondersi dalle telecamere. Lontani da occhi indiscreti, pare che i due si siano baciati, anche se è impossibile stabilirlo con certezza assoluta. Dal Moro è uscito dall’armadio con fare sospetto e con il sorriso stampato sulle labbra.

A distanza di alcuni giorni, i due vipponi hanno trascorso la notte insieme. Come mostrano i tantissimi video diffusi sui social, Oriana e Daniele hanno dormito nello stesso letto lasciandosi andare a baci appassionati e coccole sotto le coperte. Circostanza che ha di fatto sancito la complicità ritrovata, che lascerebbe intravedere la possibilità di una possibile relazione. Di certo non è la prima volta che trascorrono la notte insieme, infatti era accaduto anche dopo la diretta del 9 gennaio.

La discussione tra Oriana e Daniele

“C’è poco da chiarire, tanto tra noi non c’è niente. Ognuno per la sua strada e fine”, aveva detto l’ex tronista dopo la discussione di qualche giorno fa, durante la quale Oriana gli aveva fatto perdere la pazienza per il suo voler sussurrare le cose a voce bassa e non alla luce del sole. La Marzoli ha provato a spiegare cosa l’aveva infastidita: “Se a te non piace una cosa, vieni e ne parliamo da soli. Te l'ho detto cento volte che non mi piace”. Ma Daniele è sembrato ancora una volta contrariato.

Come evolverà il loro rapporto?