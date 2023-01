Clima infuocato nella Casa del Grande Fratello Vip a poche ore dall’appuntamento in prima serata di lunedì 16 gennaio. Questa volta, la discussione ha visto protagoniste Dana Saber e Nicole Murgia, entrambe a rischio eliminazione insieme a Nikita Pelizon. Ma, stando ai sondaggi sul web, per l’influencer triestina non dovrebbe essere a rischio la permanenza nel loft di Cinecittà, a differenze delle due coinquiline, che se la giocheranno fino all’ultimo voto.

Dana Saber a Nicole: "Preoccupati di cornificare meno gli uomini"

Le due vippone sono arrivate decisamente ai ferri corti. “Preoccupati di te stessa e di cornificare meno gli uomini”, ha sbottato Dana. “Io mi preoccupo per le persone che ho vicino”, ha replicato Nicole. Le parole della Saber si riferiscono al passato della Murgia e dei pettegolezzi che la riguardano fuori dalla Casa.

L’accesa discussione tra le due concorrenti ha scatenato la reazione dei social. “Tirare fuori della roba che non c’entra niente con la Casa (di cui non si sa neanche la versione dei fatti) per controbattere a cose inerenti alla Casa fa di Dana una donna che vale 0”, ha scritto un utente su Twitter. “Quanto detto da Dana a Nicole sono cose dette in diretta televisiva. Lei crede ad Andrea (Maestrelli, ndr), come lei ha creduto ad Onestini. Tutti abbiamo pensato ciò della Murgia, lei essendo un cavallo pazzo lo dice, cerca la discussione per farla sbroccare, perché si avvicina la puntata”, è stato un altro commento.

Insomma, tra Dana Saber e Nicole Murgia non corre buon sangue, e il fatto che siano entrambe a rischio eliminazione, ha surriscaldato ulteriormente gli animi. Questa sera ci sarà la resa dei conti...