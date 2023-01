La lite tra Oriana Marzoli e Nicole Murgia studiata a tavolino? E’ quanto emerso in queste ore sui social, dove gli utenti si stanno letteralmente scatenando.

Due notti fa, i telespettatori del Grande Fratello Vip hanno assistito al litigio tra la modella venezuelana e l’attrice romana. Quest’ultima si è infuriata perché ha scoperto da terzi che la Marzoli ha baciato Daniele Dal Moro, verso il quale sembra nutrire un certo interesse. Per questa ragione, Nicole non ha affatto gradito che Oriana non gliene abbia parlato in prima persona, e l’ha accusata di aver avuto una mancanza di rispetto nei suoi confronti. La Marzoli, dal canto suo, ha detto di non aver alcun obbligo: “Perché dovevo dirtelo, scusa? Tu non hai niente con lui”.

In queste ore, però, è spuntato un nuovo retroscena. Secondo alcuni utenti di Twitter, infatti, il litigio tra le due vippone sarebbe stato studiato a tavolino, e di conseguenza si tratterebbe di una vera e propria finzione. Un video che sta circolando sui social sembrerebbe provare l’organizzazione della discussione tra Oriana e Nicole. Nel video si sente dire: “Non con lei… con te? Tu con me?”. Anche ammesso che la discussione fosse stata organizzata, la Marzoli e la Murgia alla fine sono finite per litigare per davvero, con la venezuelana che ha anche “minacciato” la coinquilina di svelare un segreto: “Se vuoi parlo. Raccontiamo… ti sto vedendo e non mi piace questo gioco perché è molto sporco, Nicole. Ti stavo sentendo di là… Tu ridi, stai zitta e non dici niente. Nicole, ti ricordo solo le cose. Speriamo che la finisci qua visto che non vuoi che ne parliamo. Parlo se vuoi. L’unica che ha perdere sei te. Se ti continuo a vedere così… ma quale cosa brutta? Sei te che mi hai chiesto aiuto”.