Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 16 gennaio, Dana Saber è stata eliminata dopo essere arrivata al ballottaggio con Nicole Murgia. Di fronte al salvataggio dell’attrice romana, Oriana Marzoli ha esultato e festeggiato, provocando una reazione da parte di Daniele Dal Moro.

Daniele smaschera Oriana

L’ex tronista, infatti, dopo la puntata ha rivelato quello che la stessa Oriana gli aveva confessato il giorno prima durante in momento di intimità. “Sai cosa mi ha detto ieri sotto le coperte? Che in nomination c’erano Dana e Nicole, e qualsiasi delle due usciva ti andava bene. Poi ci avevi fatto pace e oggi esultavi alla grande, però mi avevi detto ‘qualsiasi delle due esce non è un problema’”, ha detto Daniele rivolgendosi alla Marzoli. “Ma stai scherzando? Io le voglio tanto bene”, ha replicato Oriana riferendosi alla Murgia. “Vuoi dire che non è vero? Mamma, quanto sei falsa, oh!”, ha ribattuto Dal Moro. “Telecamere, guardate che ieri a letto mi ha detto questa cosa. Solo che poi oggi ha discusso con me, ci ha fatto pace e quindi oggi esultava tanto perché Nicole restava. Ma in realtà esultavano così tanto perché odiano Dana, non perché si amato tra di loro. Perché la sera prima tu mi ha detto, testuali parole, ovvero che se esce una o l’altra non c’erano problemi, pensa a quanto sei falsa”.

Oriana Marzoli ha continuato a negare ed è andata via irritata, mandando un bacio beffardo a Daniele Dal Moro.