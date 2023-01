Venerdì 20 e sabato 21 gennaio sono in programma le nuove registrazioni di Uomini e Donne. Intanto, proseguono le puntate del dating show condotto da Maria De Filippi, e circolano nuove indiscrezioni sul Trono Classico in merito a Federico Nicotera e Lavinia Mauro.

Trono Federico Nicotera

Molto presto, i due tronisti dovranno fare la loro scelta. Federico è conteso tra Alice Barisciani a Carola Viola Carpanelli, e nel corso dell’ultima puntata la prima aveva lasciato lo studio dopo che Nicotera aveva deciso di ballare con la sua “rivale”. Stanca dei continui tira e molla di Federico, Alice aveva deciso di andare via, per poi ripensarci. Entrambe le corteggiatrici non sono affatto entusiaste del comportamento del tronista, che non riesce proprio a fare una scelta. Federico prova spesso a dare il contentino ad entrambe, ma come risultato ottiene che le due corteggiatrici si infuriano ancora di più. Ma, arrivati a questo punto, è ipotizzabile che Alice e Carola inizino a mettergli pressione, costringendolo a prendere una decisione nel corso delle prossime registrazioni.

Trono Lavinia Mauro

Nella puntata di mercoledì 18 gennaio, i telespettatori hanno assistito all’ennesima discussione tra Lavinia Mauro e i due corteggiatori, Alessio Campoli e Alessio Corvino. Con quest’ultimo è scattato un bacio nel corso dell’esterna, e Campoli, dopo un accesissimo confronto con la tronista, ha deciso di lasciare lo studio.

Secondo alcune indiscrezioni, la redazione di Uomini e Donne starebbe esercitando pressione nei confronti di Lavinia Mauro affinché la “Marchesa” si decida a fare la sua scelta, visto che la sua indecisione sta caratterizzando da diversi mesi il suo percorso e sta esasperando i due corteggiatori.