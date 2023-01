Cristina Quaranta è tornata al suo lavoro da cameriera. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip lo ha raccontato con un post condiviso sui suoi account social. L’ex volto di Non è la Rai ha lanciato anche una frecciatina a coloro i quali l’avevano accusata di essersi montata la testa, e che non sarebbe mai più tornata a condurre la vita che ha preceduto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia.

“Alla faccia di tutti quegli stron*i che sostenevano: ‘Figurati se la Quaranta dopo il GF torna a fare la cameriera!’”, ha scritto Cristina. Un filmato in cui testimonia di essere tornata a fare il suo lavoro nonostante la breve parentesi nel reality condotto da Alfonso Signorini.

La permanenza di Cristina Quaranta nel loft di Cinecittà è durata esattamente un mese. L’ex promessa velina di Striscia la Notizia è stata eliminata lo scorso 20 ottobre. Siede stabilmente in studio durante le dirette del Gf Vip, e in più di un’occasione il conduttore le ha dato la parola, con la Quaranta che si è resa protagonista di interventi ed osservazioni interessanti in grado di alimentare le dinamiche della Casa.