Clima di tensione palpabile nella Casa del Grande Fratello Vip. E così, anche un gesto apparentemente privo di un particolare significato, può scatenare liti e nervosismo. E quello che è accaduto tra Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis ne è l’esempio perfetto.

Il fidanzato di Antonella Fiordelisi era in cucina a lavare i piatti, quando, a suo dire, Alberto avrebbe gettato con noncuranza un piatto nel lavandino esclamando: “Questo è sporco!”, invitando il coinquilino a rilavarlo. Edoardo era invece convinto che il piatto fosse pulito, ma ciò che lo ha infastidito di più è stato il gesto, che ha percepito come poco corretto.

Il gesto di De Pisis fa infuriare Donnamaria

“Mi hai buttato un piatto, dicendo che era sporco quando non era vero. Hai detto ‘Questo è sporco’ e me l’hai buttato nel lavandino, questo è un gesto bruttissimo. Hai fatto un gesto scorretto che non mi è piaciuto per niente”, è esploso Donnamaria. Il volto di Forum è convinto che il gesto di De Pisis sia stata una reazione al fatto che Luca Onestini lo abbia invitato ad asciugare meglio i piatti. “Tu gli hai detto ‘Asciuga bene questi piatti’. Lui si è stranito e io ho ripetuto ‘Dai, asciuga questi piatti che sono bagnati’. Lui mi fa ‘Questo piatto è sporco’, senza farmelo vedere, me lo butta nel lavandino. A me è un gesto che non piace. Guarda caso, lo ha fatto nel momento in cui noi gli stavamo dicendo che stava asciugando male i piatti. Sarebbe molto meglio se mi dicessi ‘Guarda, ero nervoso perché mi stavate prendendo in giro’. In ogni caso non si fa. Stavo lavando i piatti da mezz’ora da solo”.

Alberto De Pisis è pero rimasto fermo sulla sua posizione: “Come puoi non fidarti se ti dico che è sporco? E poi, i miei modi sono ineccepibili. Non l'ho buttato, si sarebbe rotto. L'ho appoggiato nell'acqua. I gesti brutti sono altri”.