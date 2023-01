Torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip. Questa sera, lunedì 21 gennaio in prima serata alle 21,30, andrà in onda la ventinovesima puntata del reality show, che si prospetta ricca di argomenti.

Alfonso Signorini, insieme alle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, approfondirà i nuovi flirt nati in Casa, cercando di comprenderne la natura. Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi tornano a scontrarsi. Quale sarà il reale motivo del diverbio tra le due regine del loft di Cinecittà? E ancora, amori, interessi e amicizia. Daniele Dal Moro e la modella venezuelana sempre essere sempre più vicini, ma non sono gli unici. Nicole Murgia si è molto avvicinata ad Antonino Spinalbese, il quale non sembra indifferente alle attenzioni dell’attrice romana. Che tipo di rapporto si sta instaurando tra di loro?

Nel corso della puntata di questa sera, Luca Onestini riceverà una sorpresa: nella casa, infatti, arriverà una persona molto cara all’ex tronista (si parla di uno tra Raffaello Tonon e il fratello Gianmarco). Poi il televoto con ben sei vipponi in nomination: Nikita Pelizon, Sarah Altobello, Giaele De Donà, George Ciupilan, Alberto De Pisis e Wilma Goich. La cantante è l’indiziata numero 1 per lasciare la Casa più spiata d’Italia.