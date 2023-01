Polemiche dopo le affermazioni tutt’altro che piacevoli di Milena Miconi e Attilio Romita nei confronti di George Ciupilan. Durante la prima puntata del GF VIP Radio, Edoardo Tavassi ha chiesto alla Miconi cosa pensasse di una possibile uscita del giovane tiktoker (al televoto con Nikita Pelizon e Oriana Marzoli). La showgirl risponde in maniera ironica: “A me mancherebbe un ragazzo con cui parlare di tanti argomenti e farmi un sacco di risate e scherzare”. Poi prosegue: “George comunque mi dà delle grandi soddisfazioni quando gli piace quello che preparo”.

Durante la prima parte delle dichiarazioni della Miconi, che fanno riferimento all’ormai noto aplomb di Ciupilan, l’influencer ha abbozzato un mezzo sorriso, per poi assumere un’aria triste e mortificata. In seguito, Attilio Romita e Milena Miconi, durante una conversazione, hanno in qualche modo nuovamente attaccato l’atteggiamento tenuto da George nella Casa del Grande Fratello Vip: “Questa è la casa con George, ma senza George che succede?”, chiede il giornalista. “Niente”, ha chiosato Milena ridendo.

Non è di certo la prima volta che Ciupilan viene accusato di essere taciturno ed estraneo alle dinamiche e ai drammi della Casa, ma questa volta le affermazioni di Romita e della Miconi non sono affatto piaciute al popolo social, che si è scagliato con forza contro i due vipponi.