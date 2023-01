George Ciupilan, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 23 gennaio, è finito per la prima volta al televoto insieme a Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Una nomination durissima. che sancirà di fatto l’uscita di scena di un personaggio centrale in questa edizione del reality show di Canale 5.

Da una parte Nikita, che ha una base di fan solidissima (i cosiddetti Nikiters), ma anche la stessa Oriana che, grazie alle sue vicende amorose, ha catturato l’attenzione dei telespettatori. E poi c’è il giovane George, che si è da subito contraddistinto per la sua pacatezza ed educazioni, doti rarissime da trovare negli altri coinquilini.

Nelle ultime ore, lo staff del tiktoker che gestisce le sue pagine social, ha condiviso alcuni video che mettevano in risalto le succitate qualità di Ciupilan, correlando il tutto con una didascalia: “Ricondividiamo con piacere questi video che gentilmente la redazione del Gf Vip ha montato per raccontare il George Mood. Siamo felici e ci siamo fatti anche due risati dinanzi agli sguardi di una ragazzo che ha scelto di giocare al Grande Fratello mettendo al centro la buona educazione, la sua storia persona e una mano sulla spalla sempre pronta per tutti. Mostrandosi a volte anche più maturo di chi maturo si professa solo per l’età. George ha scelto di non fare il triangolo amoroso, di non lanciare piatti o insultare i suoi compagni di viaggio chiamandoli ‘cane’ o ‘donna facile’".

Televoto, i dubbi dello staff di George Ciupilan

Poi, lo staff del giovane vippone scocca una frecciatina che getta ombre sull’attuale televoto: “Fatto strano: la sua nomination (quella di Ciupilan, ndr) casca proprio a tre. Per la prima volta. Proprio con Nikita, la sua amica. Strano. Molto strano…”.