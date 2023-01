Barbara D’Urso è diventata nonna. La notizia l'avevamo già data lo scorso 17 dicembre (anche se non era mai arrivata l'ufficialità), ma adesso è arrivata la conferma dalla diretta interessata.

Ospite del salotto di Verissimo, “Carmelita” ha raccontato la gioia per l’arrivo della sua prima nipote: “Ora posso dirlo. Sono diventata nonna, lo auguro a tutti i genitori. Sono completamente pazza di mia nipote, purtroppo posso vederla poco perché siamo in due città diverse. Volevo parlarne. Potevo anche solo postare la foto di una manina ma non l'ho fatto”.

Poi prosegue: “Io non amo parlare dei miei figli e loro non amano che io parli di loro, ma la loro non è una presa di distanza. Mi dicono ‘noi rispettiamo il tuo lavoro, tu rispetta il nostro’. Hanno fatto molti sacrifici per arrivare dove sono, non vogliono che si sappia che lavoro fanno. Perché non vogliono che si pensi che l'ho aiutati io”.

Barbara D’Urso spegne anche il gossip su un possibile flirt con Flavio Briatore: “Flavio è un amico, un uomo intelligente e molto legato a suo figlio Nathan che ho avuto il piacere di conoscere”, dice la conduttrice confermando di essere single.