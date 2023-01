La Pupa e il Secchione si farà. Il celebre programma di Italia 1, andato in onda nella primavera 2022 con l’edizione rinnovata condotta da Barbara D’Urso dal titolo La Pupa e il Secchione Show, dovrebbe approdare nuovamente sugli schermi televisivi, ma tornerà nella versione originale.

Nell’ultima edizione, infatti, con al timone la conduttrice di Pomeriggio Cinque, era stato introdotto lo studio, nel quale i protagonisti del reality si ritrovavano per l’appuntamento settimanale per effettuare giochi e sfide, ma anche per confrontarsi con gli opinionisti, ruolo ricoperto da Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style.

Enrico Papi al timone de La Pupa e il Secchione

Ora, però, i vertici Mediaset avrebbero intenzione di tornare alle origini, a partire dalla conduzione. Barbara D’Urso, infatti, non sarebbe stata riconfermata, e al suo posto potrebbe tornare Enrico Papi, storico conduttore dello show. Fu proprio quest’ultimo, infatti, a condurre la prima edizione de La Pupa e il Secchione datata 2006 insieme a Federica Panicucci, ed in seguito quella del 2010 insieme a Paola Barale.

Dopo anni di assenza dalle reti del Biscione, Enrico Papi è tornato di recente a far parte della rosa dei conduttori Mediaset, prima con Scherzi a parte e adesso con il ritorno a La Pupa e il Secchione. A darne notizia è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano: “Pare che Enrico Papi sarà al timone de La Pupa e il Secchione”. Non ci resta che attendere per scoprire se questa prima indiscrezione troverà conferma nei prossimi mesi.