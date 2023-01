Giulia Salemi, portavoce del sentiment social nella settima edizione del Grande Fratello Vip, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato degli attuali vipponi in gara.

L’influencer italo-iraniana li ha reputato poco affini al suo modo di essere, e non ha risparmiato nessuno, dando la sua opinione sui personaggi di punta del reality show di Canale 5. Nello specifico, ha dichiarato la sua preferenza per Oriana Marzoli, la gieffina che riesce a divertirla di più, mentre ha definito Antonella Fiordelisi sia arrogante che dolce, provocatrice ma allo stesso tempo vittima. Per quanto riguarda gli uomini, invece, Giulia Salemi ha definito Daniele Dal Moro “aggressivo”, Luca Onestini “poco chiaro” e Antonino Spinalbese un tipo che “usa e getta le persona”.

L’influencer, inoltre, ha speso usato parole al miele per quello che è a tutti gli effetti il suo mentore, Alfonso Signorini, definendolo “un’enciclopedia vivente” con il quale parlare di tutto. Anche le due opinioniste, Sonia Bruganelli ed Orietta Berti (con la prima si sono verificati anche piccoli screzi) le hanno insegnato molto.