Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati? Stando ad alcuni indizi trapelati nelle ultime ore sul web, sembra che la storia d’amore tra la sorella di Belén e il compagno sia giunta al capolinea.

L’influencer argentina, già da diversi giorni, non indosserebbe più l’anello che rappresentava la promessa di matrimonio. The Pipol Gossip fa sapere che fonti vicinissime alla coppia, hanno rivelato che Moser avrebbe già lasciato l’appartamento dove viveva insieme alla Rodriguez.

Sull’emisfero social, almeno per il momento, non c’è stato ancora nessun movimento da parte dei diretti interessati. I due si seguono ancora e non è sparita ancora nessuna foto. Ma Cecilia ha condiviso uno scatto mostrando le sue mani e, senza problemi, ha fatto vedere a tutti i suoi follower di non portare più l’anello al dito. Pare che alla base della rottura ci sarebbe un presunto tradimento da parte di lui, che lei avrebbe scoperto in modo casuale.

Lo scorso novembre, Ignazio aveva scelto di fare la proposta di matrimonio a Cecilia in un hotel extralusso nei pressi di Merano, nel suggestivo scenario delle montagne dell’Alto Adige. In seguito, i due furono ospiti di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, e proprio in quell’occasione annunciarono che le nozze si sarebbero celebrate ad ottobre 2023.