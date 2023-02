Lunedì 6 febbraio, uno tra Davide Donadei, Alberto De Pisis, Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi dovrà abbandonare per sempre la Casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente più a rischio, stando ai sondaggi del web, è il ristoratore pugliese, il quale non sembra godere di molta stima da parte del pubblico. In ogni caso sarà sfida a due tra Donadei e De Pisis, visto che Nikita Pelizon è una delle concorrenti più amate, mentre Antonella Fiordelisi, che la si ami o la si odi, resta una delle protagoniste di questa edizione, e difficilmente uscirà sconfitta dal televoto.

Nel frattempo, dall’esterno del loft di Cinecittà sono arrivate delle urla indirizzate ad Oriana Marzoli, che di fatto hanno svelato un retroscena sull’ultimo televoto di lunedì 30 gennaio che ha decretato l’uscita di scena di George Ciupilan. La modella venezuelana, infatti, è risultata la preferita del pubblico (con un distacco di due punti percentuali su Nikita).

Le urla dall'esterno della Casa

Alcuni fan della “bebe” hanno urlato: “Oriana la più votata lunedì. Stai attenta alla Murgia”. Antonella Fiordelisi, che si trovava in cortiletto insieme a Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, ha scoperto che la sua acerrima nemica, seppur con un distacco minimo, ha avuto la meglio sulla Pelizon, si è alzata furiosa dalla sedia per sfogarsi con Antonino Spinalbese e Davide Donadei.