Le voci sulla fine della storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continuano a farsi sempre più insistenti, ed emergono nuovi importanti indizi sul fatto che la relazione tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip sia giunta ai titoli di coda.

L’influencer argentina, già da diversi giorni, non indosserebbe più l’anello che rappresentava la promessa di matrimonio. Fonti vicinissime alla coppia hanno rivelato che Moser avrebbe già lasciato l’appartamento dove viveva insieme alla Rodriguez, e si sarebbe trasferito a casa di Mattia Rivetti, ex di Melissa Satta. Stando ai rumors, alla base della rottura, ci sarebbe un presunto tradimento da parte di lui.

Prima serata da single per Ignazio Moser

Nel frattempo, Ignazio Moser sembra aver già definitivamente archiviato la storia d’amore con Cecilia Rodriguez. Ieri, sabato 4 febbraio, ha infatti trascorso la sua prima serata da single. Con lui c’erano Andrea Damante (suo amico da sempre), Fred De Palma e Lazza, quest’ultimo impegnato al Festival di Sanremo da martedì 7 febbraio.

Lo scorso novembre, Ignazio aveva scelto di fare la proposta di matrimonio a Cecilia in un hotel extralusso nei pressi di Merano, nel suggestivo scenario delle montagne dell’Alto Adige. In seguito, i due furono ospiti di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, e proprio in quell’occasione annunciarono che le nozze si sarebbero celebrate ad ottobre 2023. Nozze che, considerata l’evoluzione delle ultime ore, potrebbero saltare.