GF Vip: faccia a faccia tra Edoardo Donnamaria e Sonia Bruganelli.

Nella puntata di lunedì 6 febbraio del Grande Fratello Vip ci sono state diverse novità e colpi di scena.

Incontro tra Daniele e Martina

Andiamo con ordine. Daniele Dal Moro si incontra nella Casa con la sua ex fidanzata Martina Nasoni, vincitrice del Gf Vip 2019. I due, pur non stando più insieme, sono in ottimi rapporti e si vogliono ancora bene. Daniele è all'oscuro che Martina presto entrerà nella Casa. All'incontro viene chiamata a partecipare anche Oriana, la quale si dimostra molto infastidita. "Che situazione di m....", sbotta. Daniele spende parole bellissime nei confronti della sua ex e questo non piace ad Oriana, che si sente sminuita nei suoi confronti. Così indispettita si allontana lasciando Daniele e Martina da soli.

I due ricordano i momenti belli trascorsi insieme nella Casa del Grande Fratello 16, vinto poi dalla stessa Martina.

Le scuse di Edoardo a Sonia Bruganelli

Intanto Edoardo viene chiamato in studio dal conduttore Alfonso Signorini per un confronto con Sonia Bruganeli, dopo l'accesissima discussione avuta con lei, definendola, una volta terminata la diretta, "bollita". Alla fine Edoardo si chiarisce e chiede scusa a Sonia. E la Bruganelli accetta le sue scuse.

Ci saranno poi altri due incontri tete a tete, quello tra Nikita e il suo ex Matteo Diamante, e quello tra Luca Onestini e la sua ex Ivana Mrazova. Alla fine Martina, Matteo e Ivana entrano nella Casa come ospiti a tempo indefinito.