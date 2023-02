Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera, lunedì 6 febbraio, Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, insieme alla loro cerchia di amici più stretti, sono stati accusati da Sonia Bruganelli di accordarsi sulle Nomination con l’obiettivo di mandare al televoto i loro “nemici”.

Al termine della diretta, gli Incorvassi, visibilmente infastiditi dalle obiezioni mosse dall’opinionista, si sono sfogati in cortiletto, ribadendo ancora una volta e con una certa determinazione di non averlo mai fatto. Secondo Micol e Edoardo è normale che se una persona, nello specifico Attilio Romita, attacca più persone, riceva dalle stesse una Nomination senza che ci sia un accordo segreto o qualche complotto.

Nicole Murgia, commentando la vicenda, si è detta convinta che tutto sia frutto delle numerose accuse che Antonella Fiordelisi, che ha più volte insinuato che il gruppo si sia accordato per mandarla in Nomination. “Antonella continuerà a nominarmi da ora fino alla fine del programma – commenta indispettita Micol -. Sono il suo acerrimo nemico da quando sono entrata”.

Convinta del fatto che la Fiordelisi giochi sporco, rigirando a suo favore qualsiasi situazione pur di apparire come vittima, la Incorvaia si è detta determinata a non avere più nulla a che fare con lei per non darle modo di avere argomenti da rinfacciarle: “Con lei non ho nulla da condividere”, ha concluso Micol.