Edoardo Tavassi è stato uno dei protagonisti della puntata del Grande Fratello Vip di ieri, giovedì 9 febbraio. Alfonso Signorini ha svelato alcuni altarini riguardo proprio l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi. Quest’ultimo, infatti, ha scritto a Martina Nasoni su Instagram, circostanza che non è stato affatto gradita da Micol Incorvaia. Il conduttore ha immediatamente interpellato l’ex di Daniele Dal Moro che, già in qualche intervista passata, aveva raccontato di aver ricevuto dei messaggi dal vippone. Lei gli ha chiesto cosa volesse comunicargli e lui ha risposto che si trattava semplicemente di una tattica.

Edoardo Tavassi, dalla sua, si è giustificato, sottolineando come non ci fosse nulla di male: “Ho semplicemente detto che la seguivo al Grande Fratello, che è amica di Guendalina Canessa, che conosco, e ci commentavamo le storie”. Dopo aver mostrato un video che mostrava una piccola discussone tra Edoardo e Micol, Signorini ha invitato quest'ultima a prendere la faccenda con più leggerezza, e la sorella di Clizia ha detto di non esserci rimasta amale: “In realtà il video è stato estrapolato. Si parlava con Oriana anche e secondo me il fatto che abbia tirato fuori questa cosa in quel momento l’ho trovato senza senso”.