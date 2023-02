Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello Vip. In attesa della puntata di questa sera, che si preannuncia ricca di sorprese, drammi e colpi di scena, l’ingresso degli ospiti nel loft di Cinecittà ha sparigliato le carte in tavola. Nelle ultime ore, infatti, protagonisti di accesissime discussioni sono stati Luca Onestini e Daniele Dal Moro, rispettivamente con le ex fidanzate Ivana Mrazova e Martina Nasoni.

Nel frattempo, Antonella Fiordelisi si è resa protagonista di uno “scivolone”. L’infuencer campana avrebbe usato un termine che ha scatenato una nuova rivolta social. “Mamma mia come siete agitati, siete depressi? Avete dei problemi”, ha detto la vippona rivolgendosi ai suoi coinquilini. Non è di certo la prima volta che si parla di salute mentale all’interno della Casa più spiata d’Italia, con alcuni concorrenti che si sono resi protagonisti di commenti poco opportuni.

Edoardo Donnamaria, dopo aver ascoltato la frase della fidanzata, le avrebbe detto: “Cos’è mental shaming? Te la prendi con le persone che hanno problemi mentali?”. Sui social si è alzato un vero e proprio polverone, anche se secondo i fan dei Donnalisi, Antonella avrebbe voluto dire “repressi” e non “depressi”.