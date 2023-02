Per diversi mesi, Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi sono state le preferite del pubblico in quasi tutti i televoti del Grande Fratello Vip. Ma adesso qualcosa è cambiato.

La scorsa settimana, Alberto De Pisis ha trionfato a discapito delle due vippone ed è risultato il preferito. Anche nella puntata di ieri sera, le due amiche hanno dovuto soccombere ad Oriana Marzoli, che ha stravinto con il 43,5 per cento delle preferenze, in una sfida a quattro che vedeva coinvolto anche Antonino Spinalbese.

Nikita ha preso malissimo l’esito del televoto, ed è scoppiata in lacrime perché forse si è improvvisamente resa conto di non avere più lo stesso sostegno di prima da parte del pubblico che segue le vicende della Casa più spiata d’Italia.

Antonella Fiordelisi attacca il pubblico del Gf Vip

Al termine della puntata di ieri sera, Antonella si è sfogata con Edoardo Donnamaria, sostenendo che i telespettatori non capiscono lei e Nikita: “Mi dispiace solo che il pubblico non ci ha capite a me e Nikita. Questo forse perché io e lei siamo troppo vere, quello è vero il problema. Tanto va avanti chi fa le trashate, chi è scurrile e chi dice sempre le parolacce in diretta”. Il fidanzato, però, l’ha subito fermata: “Forse perché è il contrario di quello che dici”.

L’ex schermitrice si è poi sfogata con Martina Nasoni e Nikita Pelizon: “Stiamo subendo troppe cose qui dentro da tanto tempo. Guarda che c’è il pubblico che non ci ha capite a me e lei. Noi ci siamo rimaste male. Poi in più con quest’aria qui dentro. Le persone vere qui non vengono capite. Io non capisco perché è stata fatta preferita lei. Forse da fuori… Ce l’hanno fatta a far cambiare idea al pubblico”.