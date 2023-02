Prosegue inarrestabile la marcia di avvicinamento all’edizione 2023 de L’Isola dei Famosi, i celebrity survivor di Canale 5 che prenderà il testimone del prime time del lunedì dal Grande Fratello Vip.

L'Isola dei Famosi: Ilary Blasi prova a convincere Can Yaman

Ilary Blasi sarà nuovamente al timone del programma, mentre i due opinionisti saranno Vladimir Luxuria (riconfermata) ed Enrico Papi, il quale prenderà il posto di Nicola Savino passato a TV8. Ancora dubbi, invece, sul nome dell’inviato in Honduras: stando ad alcune indiscrezioni Alvin non dovrebbe essere riconfermato, e la produzione starebbe provando in tutti i modi a convincere Can Yaman, anche se la trattativa per portare l’attore turco in Honduras risulta assai complicata. Resta percorribile anche la pista Paolo Ciavarro, compagno di Clizia Incorvaia ed ex gieffino, ma anche in questo caso non ci sono ancora conferme.

L'Isola dei Famosi: prende forma il nuovo cast

Nel frattempo, TvBlog ha svelato i primi nomi dei concorrenti che si giocheranno il titolo di campione de L’Isola dei Famosi: Pamela Camassa, Cristina Scuccia e la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone ed il suo compagno Simone Antolini. Ma non solo. A questi si aggiungono Fiore Argento, sorella di Asia e figlia di Dario; Gianmarco Onestini, fratello di Luca, attualmente impegnato al Grande Fratello Vip; Annie Mazzola e Paolo Noise, entrambi speaker di Radio 105; Helena Presetes, modella brasiliana che nel 2022 ha partecipato a Pechino Express in coppia con l’influencer triestina e attuale vippona Nikita Pelizon.

L’Isola dei Famosi sbarcherà in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 17 aprile.