A volte ritornano… Nella Casa del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli, durante una chiacchierata, hanno iniziato a scambiarsi opinioni in merito ad un’amatissima ex vippona.

Si tratta di Soleil Sorge, protagonista della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini e attuale conduttrice del Gf Vip Party insieme a Pierpaolo Pretelli.

Oriana e Antonella parlano di Soleil Sorge

“Però mi hanno detto che anche se lei è uscita un mese prima ha fatto tanto”, ha detto la modella venezuelana. L’influencer campana, ha ipotizzato che l’uscita prematura dell’ex vippona potrebbe essere stata dettata dal carattere: “Beh, magari il carattere non piaceva rispetto agli altri. Se è uscita prima… Dico, per non arrivare alla fine, magari mancava qualcosa, no? Un po’ troppo, forse…”.

Il video della conversazione tra Oriana e Antonella non è affatto piaciuto alle sostenitrici di Soleil Sorge, che sui social hanno attaccato la Fiordelisi: “Antonella, anche meno. Soleil non sarà arrivata in finale, ma voglio vedere se tu avrai il suo stesso seguito una volta uscita dalla Casa, ho dei dubbi”. Ma c’è anche chi ha preso le difese dell’ex schermitrice: “Ma non ha detto niente di male. Lei stessa dice che non arriverà in finale perché sicuramente non è apprezzata fuori per cui non mi sembra che si elevi”.