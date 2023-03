L’atmosfera serena che si respira nella Casa del Grande Fratello Vip non sembra aver contagiato Daniele Dal Moro che, al termine della puntata del 6 marzo, si è rifiutato di dormire con Oriana Marzoli.

La liaison tra i due non sarebbe ancora sufficientemente solida da rendere l’imprenditore veneto sereno nel passare la notte con la modella venezuelana. Per tale ragione, dopo la puntata in cui la “reina” è stata eletta finalista, l’ex tronista le ha fatto sapere, nonostante le insistenze, che non avrebbe dormito con lei.

Daniele Dal Moro si rifiuta di dormire con Oriana Marzoli

“Dormi con me stasera?”, aveva chiesto Oriana a Daniele. Il vippone, tuttavia, ha declinato l’invito: “Dormiremo insieme al tuo compleanno, tanto sarai ancora qua”, ha risposto Dal Moro, turbando la venezuelana tanto da ridurla in lacrime.

Dopo aver dormito da sola “bebe” ha confidato tutta la sua delusione a Milena Miconi. Ha raccontato di aver chiesto a Daniele di dormire insieme, aggiungendo che quest’ultimi si sarebbe rifiutato. “Oggi nemmeno mi ha salutato, non mi ha dato nemmeno due baci, un minimo”, ha detto la Marzoli, che poi ha aggiunto: “Poi non è che ti chiedo di andare a dormire insieme e mi dici subito ‘No’. No cosa? Non ho risposto perché ieri volevo godermi la mia serata ma non riesco a capire questa cosa. Mi ha detto che dormirà con me al mio compleanno, come se fosse un regalo. Questa cosa mi manda fuori di testa. Non riesco a capirlo”.