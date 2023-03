A Stasera C’è Cattelan arriva lo sketch che non ti aspetti. Ieri sera, Lino Guanciale è stato ospite di Alessandro Cattelan, e i due hanno messo in scena uno sketch tirando in ballo il Grande Fratello Vip e i concorrenti.

Il conduttore ha ironizzato sulla popolarità di alcuni vipponi, e in particolare ha nominato Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli, Alberto De Pisis, Nikita Pelizon, Edoardo Donnamaria, Sarah Altobello e Nicole Murgia.

Alessandro Cattelan e Lino Guanciale finiscono nella Casa del Gf Vip

Come riportano i colleghi di Biccy, Cattelan ha presentato una finta fiction girata da lui e Lino Guanciale: “Io e il mio ospite di stasera abbiamo lavorato insieme ad una nuova fiction di Rai Due. Questa è una storia all’interno della quale lui ha molta esperienza rispetto a me. Sì, è un fantasma con una porta rossa. Questo fantasma è alla ricerca di una casa da infestare e viene aiutato da un agente immobiliare che è anche lui uno spettro. Devo dire che è stato bello lavorarci, un po’ faticoso però devo dire. Abbiamo fatto un lavoro sul linguaggio faticoso. Tutti pensano che i fantasmi facciano ‘buu’. In realtà i fantasmi allungano solo le ‘u’ con un vibrato particolare. Quindi è stata una fatica ma ce l’abbiamo fatta. Adesso vi facciamo vedere alcune scene in anteprima di ‘Fantasmi’”.

Una volta nel giardino della Casa del Gf Vip, Alessandro Cattelan in versione spettro agente immobiliare ha citato alcuni vipponi: “Ti sembra di averla già vista? Questa a dire il vero è una casa in condivisione. Ed è una casa in cui ci sono coinquilini famosissimi. I nomi? Pensi che qui ci abitano Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Edoardo Donnamaria. Insomma gente… Poi c’è stata Nicole Murgia, Sarah Altobello. L’ho convinta, la prende? Allora faccia una firmettina qui. Noi non vendiamo incubi, ma solide realtà”.