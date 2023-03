Antonella Fiordelisi è tornata a parlare della relazione con il suo ex fidanzato, ribadendo di essere entrata da single nella Casa del Grande Fratello Vip. Una versione completamente differente da quella di Gianluca Benincasa.

Il mental coach campano, nel corso di questi mesi, ha rilasciato diverse interviste in cui ha dichiarato che tra di loro esisteva una sorta di accordo: erano fidanzati, ma l’ex schermitrice gli avrebbe detto che al massimo avrebbe creato una ship.

Antonella Fiordelisi parla del suo ex

“Io sono tranquilla su questo punto – ha detto Antonella confidandosi con Edoardo Donnamaria -. Posso soltanto dire che io magari gli avevo lasciato la porta aperta, queste cose qua. Comunque ero single… Avrà pensato ‘sono il suo ultimo ragazzo, magari farà delle esperienze e poi tornerà con me’. Io gli ho detto ‘non penso che ritorneremo, ma tutto può essere. Io intanto vado al Grande Fratello’. Però sono passati tanti mesi, non ci rendiamo conto perché stiamo qua. Conoscendolo, spero che lui sia uscito con altre ragazze”.

Antonella non sa che Gianluca sarebbe dovuto entrare nella Casa in qualità di ex insieme a Ivana Mrazova, Martina Nasoni e Matteo Diamante, e che solo una denuncia per stalking fatta dai familiari della Fiordelisi nei suoi confronti ha impedito che l’ingresso si concretizzasse.

Benincasa, che nel corso della permanenza della sua ex fidanzata nel loft di Cinecittà ha intrapreso una guerra con la famiglia Fiordelisi, ha condiviso in una Instagram story il video della conversazione tra Antonella e Edoardo, definendola la sua ex “bugiarda”: “Un’altra occasione mancata per essere sincera. Cosa accadrà quando il sipario calerà e si vedranno i veri volti?”.