Nella Casa del Grande Fratello Vip, la relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembra aver toccato il punto di non ritorno. Dopo l’ennesima litigata, la modella venezuelana si è sfogata con Luca Onestini, raccontando al coinquilino le tante accortezze che il suo ex fidanzato aveva nei suoi confronti.

Oriana: "Preferisco uno come il mio ex..."

“Preferisco uno come il mio ex, se mi dicessero devi scegliere tra il tuo ex e questo… Quel ragazzo mi scriveva appena si svegliava, poi la chiamata prima di andare a dormire, mi scriveva durante la giornata, mi veniva a vedere, mi portava a mangiare anche dopo la palestra, quel ragazzo voleva stare con me. Tutti i giorni. Forse non lo vedevo una volta o due alla settimana. Ma di sette giorni, vederlo cinque va bene. Trovava sempre un piccolo momento per stare insieme, dopo quattro anni”. La “reina” non ha fatto il nome del ragazzo in questione, ma è ipotizzabile che si tratti di Eugenio Gallego.

Oriana Marzoli ha poi espresso ancora una volta la sua indignazione davanti al comportamento di Daniele Dal Moro. L’imprenditore veneto si sarebbe prima rifiutato di dormire con lei, poi si sarebbe detto favorevole a farlo la notte del suo compleanno come regalo. “Così, non è possibile - ha tuonato la Marzoli -. E posso dirti una cosa? Voglio festeggiare il mio compleanno felice. Non dicendo ‘Oggi sto bene con lui, ma domani non si sa’. O uno che mi dice: ‘Dai allora va bene, dormiamo insieme per il tuo compleanno’, come se fosse un regalo per me! È un regalo per me dormire con te?”.

Questa mattina il clima tra gli Oriele è tesissimo, e i due si ignorano completamente. Ad un certo punto, mentre entrambi transitavano in cortiletto, Daniele ha provato ad incrociare lo sguardo di Oriana, ma lei l’ha ignorato completamente.