L’amicizia tra Oriana Marzoli e Luca Onestini è uno dei capisaldi della settima edizione del Grande Fratello Vip. All’inizio, sembrava che la modella venezuelana nutrisse un certo interesse per l’ex tronista, ma alla fine la “reina” ha scelto di spostare le sue attenzioni su Daniele Dal Moro, forse perché l’ex di Ivana Mrazova non sembrava ricambiare. Sta di fatto che tra i due vipponi è nata una bella amicizia, e il loro rapporto si è consolidato nel corso del tempo.

Oriana smaschera Onestini?

Nelle ultime ore, però, una conversazione tra i due vipponi ha attirato l’attenzione degli utenti di Twitter. Infatti, mentre Oriana chiacchierava con Onestini, ha sganciato una vera e propria bomba: “Ma come fai a fare finta? Quando piangevi recitavi. Sei un attore, amore ti usciva la lacrima. Ti emozioni? Ma cosa ti emozioni, facevi finta che ti avevo fatto del male e piangevi. Quando scherzavamo, che ci siamo buttati per terra che facevamo finta che ti menavo, ti è uscita la lacrima. Tu sai piangere”. A quel punto Luca, completamente gelato, ha provato a replicare alle parole della coinquilina: “Io so piangere? Ma te sei fuori di testa, ma che dici. Io a volte per delle cose mi emoziono”.

Le parole di Oriana hanno scatenato la reazione dei social. C’è infatti chi sostiene che la venezuelana abbia finalmente smascherato Onestini, ribattezzato dagli utenti “il mestierante”.