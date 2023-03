Serata di confidenze per le vippone nella Casa del Grande Fratello Vip. In occasione della Giornata internazionale delle donne, le concorrenti hanno trascorso una serata in compagnia nella suite, e si sono lasciate andare a racconti e aneddoti anche di natura decisamente hot.

Antonella Fiordelisi ha chiesto a Micol Incorvaia quanti rapporti ha avuto con Edoardo Donnamaria. Alcuni anni fa, infatti, la sorella di Clizia e lo speaker radiofonico hanno avuto una breve relazione, circostanza che è stata motivo di frequenti discussioni e litigi tra i Donnalisi. La Fiordelisi, dunque, ne ha voluto sapere di più. Micol non si è tirata indietro, e ha risposto alla domanda scomoda della coinquilina: “Circa una decina di rapporti”. “Pochi, comunque. Perché non era un fidanzamento. Poi, Edoardo mi ha detto che non si piacevano poi chissà quanto…”. “Beh, insomma. Poi c'era il lockdown, quindi non è che ci potessimo frequentare chissà quanto...”, ha replicato la Incorvaia. A rincarare la dose è stata anche Oriana Marzoli: “Se l’hanno fatto dieci volte non mi sembra che non si piacessero tanto”.